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İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi - DİYARBAKIR



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Yardım tırları- Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Nihat Koç'un konuşması ve dua- Tırların gönderilmesi

Diyarbakır'dan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildiDİYARBAKIR (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle sürdürülen "Yolumuz İyilik Olsun" kampanyası kapsamında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden 2 tır yardım malzemesi Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.Hz. Ebubekir Camisi önünde düzenlenen törenle, Silvan İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Silvan Şubesi iş birliğiyle hayırseverlerin de desteğiyle toplanan gıda, yatak, çocuk giysisi ve diğer yardımlardan oluşan malzemeleri taşıyan 2 tır dualarla yola çıktı.İl Müftü Yardımcısı Nihat Koç, yaptığı konuşmada, İdlib kentindeki mazlumlara yardım göndermek için toplandıklarını belirterek, bu yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Koç, İdlib şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara şifa diledi.Törene, Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, İlçe Müftüsü İlhan Günay, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.