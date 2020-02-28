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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, İstanbul iş dünyası olarak saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetlediklerini ifade etti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Avdagiç, "Milletçe başımız sağ olsun. Allah, vatanı korumak için yaptığı bu mücadelede şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Kahraman askerimiz İdlib'de, rejimin himayesinde yuvalanan terör örgütlerinden sınırlarımızı güven altına alırken, mazlum bölge halkını da katil rejimden korumak gibi kutsal bir vazife yerine getirmektedir. Son alçakça saldırı ile Türkiye'yi sindirmek, sınırlarını tehdit ederek bekasını tehlikeye düşürmek isteyenlerin oyunları, dün bozulduğu gibi bugün de devletimiz ve milletimizin kararlı duruşuyla bozulacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

Avdagiç, Başkomutan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk halkı ve ordusunun, şehitlerinin intikamını alacağını belirtti.

Mehmetçiğin kanının yerde kalmayacağını vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Sadece yüreğimizle değil, sadece duamızla değil, aynı zamanda bütün varlığımızla, canımızla, tüm maddi imkanlarımızla bu vatan görevinde devletimizin yanındayız ve emrindeyiz. İTO olarak 411 bin 368 üyemizle tam bir 'sefer görev emri' vaziyetindeyiz. İTO, Mehmetçiğe el uzatan rejim güçlerini ve destekçilerini yok etmek için üzerine düşen her vazifeyi yapmaya hazırdır.

Gözünü kırpmadan, canını sakınmadan vatanı ve milleti için sınırımızın ötesinde, sınırımızı güven altına almak için mücadelede şehit düşen Mehmetçiklerimiz, sevdikleri ve milletimiz şunu unutmasın! Siz her türlü övgünün ve her türlü takdirin ötesinde bir şehitlik mertebesine eriştiniz. Gözünüz geride kalmasın. Uğrunda şehit olduğunuz vatan görevi yarım kalmayacaktır. Türk milleti ve ordusu son ferdine kadar, bu topraklara sahip çıkacak, bu bayrağı indirmeyecek, bu vatanı böldürmeyecektir."

Avdagiç, 81 milyonun devlet ve askerin etrafında kenetlendiğine işaret ederek, "Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz ve birlikteyiz.

Cenab-ı Hakk şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifa versin. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Allah şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi çıktığı bu kutsal vazifede ve mücadelede muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD’DAN İDLİB'DEKİ SALDIRIYA TEPKİ

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, İdlib’de, Suriye rejiminin saldırılarının en az 1 milyon sivili göçe zorlamış olması ve büyük insani dramlar yaşanması karşısında artık dünya kamuoyunun daha fazla duyarsız kalmaması gerektiğini belirterek, “Bu tutum batı dünyasının her zaman savunuculuğunu yaptığı insan hakları ve transatlantik değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Bu konuda tüm ilgili tarafların ve Avrupa Birliği’nin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz.” dedi.

Kaslowski, Dünya Bankası’nın hazırladığı “Ocak 2020-Küresel Beklentiler Raporu’nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, İdlib’de görev yapan Türk askerlerine dün gece gerçekleştirilen alçak saldırı sonucunda gelen şehit haberlerinin herkesin yüreğini yaktığını kaydetti. Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar dileyen Kaslowski, “Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

'DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Bu saldırıyı yapan alçaklar, bizim sabrımızı sınamanın sonuçlarını en kısa zamanda görecektir. Hain ve acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezayı göreceklerine dair en ufak bir kuşkum yok. Bu saldırının bedeli misliyle ödetilir. Türkiye, kendini korumak ve bu saldırının hesabını sormak amacıyla ne gerekiyorsa yapmalı. Türk milletinin en yüce özellikleri zor zamanlarda daha da belirginleşir. İş dünyası olarak milletimizle birlikte devletimizin yanındayız. Bundan sonra bize düşen Başkomutanımızın emirlerini yerine getirmek olacaktır. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun."

'YÜREĞİMİZİ YAKTI'

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nden (İHKİB) yapılan yazılı açıklamada ise Başkan Mustafa Gültepe, İdlib'de düzenlen saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetlediklerini bildirdi.

Askerlerimizin ülke sınırlarımızı, bölgedeki sivillerin can güvenliğini ve çatışmasızlığı korumak için uluslararası anlaşmalarla İdlib’de bulunduğunu vurgulayan Gültepe, şunları kaydetti:

"İdlib’den dün gece gelen haberler yüreğimizi yaktı. Sivil can kayıplarını önleme ve barışı koruma misyonunu üstlenen Mehmetçiğe Suriye rejim güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Başta NATO’daki müttefiklerimiz olmak üzere uluslararası toplumun haklı ve meşru davasında Türkiye’nin yanında yer alacağını ümit ediyorum. Bu zor günlerin ülkemizde birlik ve dayanışmayı güçlendireceği inancıyla şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına, sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başı sağolsun."