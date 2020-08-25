İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı!

İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine yönelik bir saldırı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıya ilişkin, "İdlib'deki 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi, konvoydaki bir araç hafif hasar gördü. Bölge ateş altına alındı." denildi.

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