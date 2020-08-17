Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib'de gerçekleştirilen Türk-Rus ortak devriyesi sırasında bombalı bir saldırı meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "İdlib´teki M4 Karayolunda 25´inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana geldi. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir." ifadelerini yer verildi.