İdlib'de Türk Lirası kullanıma girdi

Suriye lirasının (SL) Amerikan doları karşısında yüksek değer kaybının sürmesinin ardından, siviller ve işletme sahipleri Türk lirasına yöneldi.TL, kentte fırın, akaryakıt istasyonu, eczane, market gibi birçok alanda rağbet görüyor.Fırın işletmecisi Mahmut Ali Paşa AA muhabirine yaptığı açıklamada, SL'nin dolar karşısında hızlı bir şekilde değer kaybetmesinin ardından halkın alım gücünü korumak amacıyla alım satım işlemlerinde Türk lirasına geçiş yaptıklarını söyledi.Paşa, "Halk, elindeki para birimini TL'ye çevirmek için büyük ilgi göstererek, dolarlarını ve Suriye liralarını TL'ye çevirmek için dövizcilere gitti." dedi.İdlib'de bütün fırın işletmelerinde un, akaryakıt ve maya alımının dolar üzerinden yapıldığını ancak ekmek satışının SL ile olduğunu belirten Paşa, "SL'nin dolar karşısında hızlı değer kaybetmesi, dövizin dalgalanması bize ciddi zarar vermekteydi. Çalıştığımız alan halkın vazgeçemeyeceği bir alan olduğu için bu sıkıntıya ciddi bir çözüm lazımdı. Küçük fırınlar zaten kayıplar nedeniyle iflas edip kapandı. Bize de çözüm için dolar karşısında sabit bir para birimi lazımdı. Bunun için TL'ye geçtik." ifadelerini kullandı.İdlib'li döviz bürosu sahibi Maan es Sus da "TL ile alışveriş yapmak, istikrarlı ekonomiye sahip bir ülkenin para birimi üzerinden işlem yapmak demek. Akaryakıt ve gıda ürünlerinin fiyatları daha istikrarlı ve sabit olacaktır." diye konuştu.Beşşar Esed'in ülkenin ekonomik gücünü büyük ölçüde elinde tutan oligark kuzeni Rami Mahluf'u tasfiye etmesinin ardından ABD'nin Esed rejimine karşı uygulamaya koyduğu "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nın rejim ekonomisini olumsuz etkilemesi bekleniyor.Bu yılında başında 1 dolar 1000 SL'ye denk gelirken, son günlerde 4000 SL seviyelerine yaklaşmıştı.Suriye Merkez Bankası da dün, Suriye lirasında devalüasyona gidildiğini, karaborsadaki baskıyı hafifletmek ve işlemlerde resmi kanalların kullanımını teşvik etmek için, resmi dolar kurunu 704'den 1256 Suriye lirasına yükselttiğini duyurdu.
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