İdlib'de stratejik kasaba muhaliflerin kontrolüne geçti!

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Türkiye destekli ılımlı askeri muhalif gruplar, İdlib'in Serakib kasabasında kontrolü yeniden sağladı.

Stratejik önemdeki kasaba bu ay içerisinde Rusya destekli rejim güçleri tarafından ele geçirilmişti. Son günlerde Serakib çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

Milli Savunma Bakanlığı dün gece geç saatlerde bir açıklama yaparak, bölgede düzenlenen hava saldırısı nedeniyle 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

İdlib'in doğusunda yer alan Serakib ilçesi hem M4 hem de M5 karayollarının geçtiği bir bölgede yer alıyor.

ANKARA'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Sahada şiddetli çatışmalar yaşanırken, Türkiye ve Rusya'nın masadaki İdlib pazarlığı da bugün devam edecek.

Dün Moskova'dan gelen bir heyet Dışişleri Bakanlığı'nda, savunma, istihbarat ve dışişleri yetkilileriyle görüşmüş, müzakerelere bugün de devam edilme kararı alınmıştı.

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı.