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İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un ailesine şehadet haberi verildi - ELAZIĞ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Şehit Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un babaevi- Şehidin baba evine asılan Türk bayrağı- Kaymakam Oğuz Cem Murat ve askeri yetkililerin Şehidin babası Ahmet Coşkun'a taziyede bulunması- Kuran'ı Kerim okunması- Dua edilmesi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un ailesine şehadet haberi verildiELAZIĞ (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un Elazığ'ın Baskil ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.İlçenin Karaali köyü Büyüler mezrasına gelen Kaymakam Oğuz Cem Murat ve askeri yetkililer, şehidin babası Ahmet Coşkun'a haberi verdi.Bekar olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve evinin bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı.Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, aile fertlerine başsağlığı diledi.