İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un ailesine şehadet haberi verildi



Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un Elazığ'ın Baskil ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

İlçenin Karaali köyü Büyüler mezrasına gelen Kaymakam Oğuz Cem Murat ve askeri yetkililer, şehidin babası Ahmet Coşkun'a haberi verdi.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve evinin bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, aile fertlerine başsağlığı diledi.