AA

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Tuncer'in naaşı memleketi Trabzon'da toprağa verilecek



Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer için memleketi Trabzon'da tören düzenlenecek.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Ortahisar ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer, Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından İdlib'de icra edilen Bahar Kalkanı Operasyonu sırasında ağır yaralanmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehadet mertebesine erişmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şehidin naaşının bugün İskenderpaşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Sülüklü Şehitliği'nde defnedileceği belirtildi.