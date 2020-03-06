Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda düzenlenen törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Iğdır Valisi Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak ambulansa kadar omuzlarda taşındı.

Kara'nın ailesi ve havalimanında bekleyen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin cenazesi, bugün Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde toprağa verilecek.