06 MART 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerAjans Haberleri

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kara'nın naaşı Iğdır'a getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın naaşı, memleketi Iğdır'a getirildi.

06.03.2020 - 16:36 | Güncelleme: ABONE OL
İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kara'nın naaşı Iğdır'a getirildi
AA

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda düzenlenen törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Iğdır Valisi Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak ambulansa kadar omuzlarda taşındı.

Kara'nın ailesi ve havalimanında bekleyen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin cenazesi, bugün Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde toprağa verilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı
Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı
Kış uykusundan uyandı... Böyle görüntülendi!
Kış uykusundan uyandı... Böyle görüntülendi!
70 binde bir görülüyor! 'Doktorlar dahi bilmiyordu'
70 binde bir görülüyor! 'Doktorlar dahi bilmiyordu'
Ablasından emzirme pozu! Yorum yağdı...
Ablasından emzirme pozu! Yorum yağdı...
İdlib şehidi sözleşmeli er Enes Kaya son yolculuğuna uğurlandı - GAZİANTEP
İdlib şehidi sözleşmeli er Enes Kaya son yolculuğuna uğurlandı - GAZİANTEP
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit evine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit evine taziye ziyareti
İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Özdemir'in ailesine acı haber verildi
İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Özdemir'in ailesine acı haber verildi
AH... O bakış hafızalardan gitmeyecek!
AH... O bakış hafızalardan gitmeyecek!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X