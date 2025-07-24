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        Haberler Dünya İdlib'de patlama: 5 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İdlib'de patlama: 5 kişi hayatını kaybetti

        Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib ilinde bir silah deposunda meydana gelen patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:23 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:29
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        İdlib'de patlama: 5 kişi hayatını kaybetti
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        Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde silah deposunda meydana gelen çok sayıda patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

        Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlib'in kuzey kırsalında yer alan Kefraya beldesindeki silah ve mühimmat deposunda, bilinmeyen bir nedenle 15 patlama oldu.

        Sağlık yetkilileri, patlamalarda, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını belirtti.

        Yaralılar tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamaların şiddetiyle yakınlardaki yapılarda da hasar meydana geldi.

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