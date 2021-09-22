İdlib'de kamplardaki çocuklar, sıcak yuva özlemlerini 75 metrelik mesajla aktardı

AA

11. yılındaki Suriye iç savaşında Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle milyonlarca çocuk evlerinden, okullarından ve arkadaşlarından uzaklaşmak zorunda kaldı. Bu çocukların bir kısmı ülkelerini terk ederken bir kısmı da nispeten güvenli olan çadır kamplara sığındı.

Suriyeli Şafak Derneğinin organize ettiği etkinlikle, uzun yıllardır İdlib'deki çadırlarda yaşayan 300 çocuk , Esed rejiminin saldırılarını, uzak kaldıkları evlerini, arkadaşlarını ve sıcak bir yuva özlemini 75 metre kağıda çizdi.

Esed rejiminin saldırıları sonrası İdlib'in doğu kırsalından göç ederek Ezrak çadır kampına yerleşen İylef Şeyh Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejimin saldırıyla zorla yerinden edildikleri evlerine, barış ve güven içinde geri dönme özlemlerini bütün dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

Büyüyünce gazeteci olmak istediğini belirten 12 yaşındaki Şeyh Yusuf, "Dünyaya Suriye'de insanların nasıl olduğunu, neler yaşadıklarını göstereceğim." dedi.

Etkinliğe katılanlardan 13 yaşındaki Muntehe Muhammed de Esed rejim saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildiklerini ve en kısa zamanda evlerine dönmek istediklerini söyledi.

İki aydır etkinliğe hazırlık yaptıklarını belirten Muhammed, "Uzun rulo kağıda mesaj yazarak ve resim çizerek dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz." dedi.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi. Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.