İdlib'de ateşkese ABD'den ilk yorum!

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Dün Moskova'da yaklaşık 6 saat süren görüşmelerin ardından alınan İdlib'de ateşkes kararına ABD'den ilk yorum geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada sağlanan ateşkesin bölgede tansiyonun düşmesine yardımcı olmasının umulduğu belirtildi.

Dışişleri Sözcüsü, "Ateşkesin Esad rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle ağırlaşan korkunç insani krizi hafifletmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ateşkesin detaylarının Türkiye ile tartışılacağını söyleyen Sözcü, "ABD, bu gelişmenin detaylarını kalıcı ateşkes arayan NATO müttefiki Türkiye ile tartışmayı dört gözle bekliyor. Şimdi sahadaki en önemli şey Esad ve destekçilerinin aksiyonları olacak. Bu bize kalıcı ateşkesin sağlanıp sağlanamayacağını gösterecek" şeklinde konuştu.

İdlib'de son iki aydır tırmanan gerilimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Moskova'da bir araya gelmişti.

İki lider ve beraberindeki heyetlerin toplam 6 saat süren görüşmelerinin ardından dün gece yarısından başlamak üzere İdlib'de ateşkes ilan edilmiş, taraflar kalıcı ateşkes için çalışmak üzerinde uzlaşmışlardı. Mutabakata göre ayrıca Rusya ve Türkiye'nin M4 karayolu çevresinde oluşturulacak 12 kilometrelik güvenlik koridorunda ortak devriye faaliyeti yürütmesi kararlaştırılmıştı.