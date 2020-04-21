İdlib'de 5. Türk-Rus ortak devriyesi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Türkiye ve Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda 5’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.