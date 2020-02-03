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İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İdlib'de çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 1'i ağır 9 asker de yaralandı. Yapılan açıklamada, çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen askerlere, önceden koordine edilmesine rağmen topçu atışı yapıldığı vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da yaptığı açıklamada, "Saldırının failleri hesap verecek" ifadelerini kullandı

03.02.2020 - 07:46 | Güncelleme:
son dakika
AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun topçu atışı neticesinde 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

KALIN: FAİLLER HESAP VERECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, saldırıya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’te şehit olan dört askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir" dedi.

ALTUN: KALLEŞ SALDIRININ HESABI SORULACAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır" dedi. 

 

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