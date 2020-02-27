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Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur." dedi.

İlerleyen saatlerde bir açıklama daha yapan Vali Doğan, şehit sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu.

HATAY VALİSİ: ŞEHİT SAYISI 22'YE ÇIKTI

Bu sayı 22'ye çıkmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızla ilgili her türlü tedavi hastanelerimizde devam etmekte. Özellikle Hataylı hemşehrilerimi bilgilendirmek istiyorum. Herhangi bir kan ihtiyacı yoktur. Personelimiz görevimizin başındadır. Yaralılarla ilgili bilgilendirmeleri zamanla paylaşacağım, tekrar milletimizin başı sağolsun. Şu anda tüm askerlerimiz Cilvegözü sınır kapısından içeri alınmıştır, hastanelerede tedavi altındadır.