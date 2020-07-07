Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadesi kullanıldı.