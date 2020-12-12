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İdlib'de 100 "Umut Evi" ailelere teslim edildi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Umuda Koşanlar Derneği, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde inşasını tamamladıkları 100 briket evi, ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

12.12.2020 - 17:12 | Güncelleme: ABONE OL
İdlib'de 100
AA

TDV ve Umuda Koşanlar Derneği, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları yüzünden evsiz kalan Suriyeliler için İdlib'de inşa ettikleri briket evlerin teslimi için tören düzenledi.

Törenin ardından bölgede ihtiyaç sahibi 250 aileye de gıda, temizlik paketi, soba ve yakıt yardımı yapıldı.

TDV Suriye Saha Sorumlusu İsmail Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umuda Koşanlar Derneği ile bölgede birçok çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bu çalışmalardan biri de briket evleri çalışmasıdır. Dernek yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde 100 Umut Evi, ailelere teslim edildi." dedi.

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