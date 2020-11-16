İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki İdilli Mahallesi'ni içine alan vadideki bitki örtüsü, sonbahar ile farklı renklere büründü.

Vadideki yol ve mesire yerlerindeki dereye dökülen yapraklarla oluşan renk cümbüşü görenleri hayran bırakıyor.

Doğa gezginleri, fotoğrafçılar ve kent hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenler geldikleri vadide yürüyüş yaparak sonbaharın keyfini çıkarıyor.