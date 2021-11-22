80'inci yaşa özel kutlama
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, piyano virtüözü İdil Biret'in 80'inci yaş gününe özel düzenlenen kutlamaya ev sahipliği yaptı. Kutlama töreni 'İdil Biret: Bir Harika Çocuğun Portresi' adlı belgeselin gösterimiyle başladı. Söyleşilerle devam eden etkinlik, Biret'in öğrencisi Ingolf Wunder'un piyano resitaliyle son buldu
Dünya çapında başarılara imza atan, Beethoven'ın bütün piyano sonatları, konçertoları ve senfonilerinin piyano uyarlamalarını çalan ilk ve tek piyanist olan İdil Biret için 80'inci yaş gününe özel Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda bir kutlama düzenlendi.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın ev sahipliği yaptığı etkinlik 'İdil Biret: Bir Harika Çocuğun Portresi' adlı belgesel gösterimiyle başladı. Yönetmenliğini Eytan İpeker'in yaptığı, yapımcılığını Yoel Meranda'nın üstlendiği belgeselde eşi Şefik Büyükyüksel, hocası Wilhelm Kempff'in çocukları Roland ve Irene Kempff, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, müzikolog Filiz Ali gibi pek çok ünlü İdil Biret'in hayatı ve müzik yolculuğunu anlatıyor.
Belgeselde, kendi arşivinden çocuk fotoğrafları, 7 yaşındayken Fransız Radyosu'na verdiği röportajın ses kaydı, Biret'in hocası Nadia Boulanger'le piyano çaldığı görüntüler de yer alıyor.
Belgesel gösteriminin ardından, müzisyen Aydın Büke'nin moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleşti. Söyleşide, müzikolog ve İdil Biret'in yakın arkadaşı Filiz Ali ve Biret'in eşi Şefik Büyükyüksel İdil Biret'i anlattı. Program gazeteci, yazar, kültür insanı Zeynep Oral'ın "İdil Biret Türkiye için ne ifade eder?" başlıklı konuşmasıyla devam etti. Oral konuşmasında, "Geçmişin dehası olmakla birlikte geleceğin de umududur." diyerek Biret'i anlattı ve doğum gününü kutladı. Oral'ın, konuşmasının ardından İsviçre'de yaşayan Avusturyalı piyanist, orkestra şefi, besteci Ingolf Wunder'un piyano resitali gerçekleşti. Eğitimine kemanla başlayan fakat piyanodaki üstün yeteneği keşfedilince enstrümanını piyanoyla değiştiren Wunder birçok yarışmayı kazanmıştır. İdil Biret'in öğrencisi olan Ingolf Wunder, İdil Biret onuruna Liszt ve Chopin'in eserlerini icra etti.
Sayısız konser veren Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile çalan ve aralarında Polonya ve Fransa Hükümetinin Liyakat Nişanları'nın da olduğu ve birçok ödül alan İdil Biret için Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov da Moskova Gnessin Müzik Okulu tarafından gönderilen nişanı locasında programı izleyen İdil Biret'e takdim etti.
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