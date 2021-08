AA

TÜYAP'ta düzenlenen IDEF 2021, savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmalarıyla ikinci gününde devam ediyor.

Bu kapsamda ULAK AŞ ile Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) arasında "Akıllı Kampüs Haberleşme Projesi"ne ilişkin protokol imzalandı. İmza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ULAK Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekçi ve HAB Müdürü Gültekin Asiltürk katıldı.

Demir, törende yaptığı konuşmada, "İletişimin günümüzde gittikçe artan öneminin hepimiz farkındayız. Aslında bu anlamda iletişim sistemlerimizin ve altyapımızın günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, uçtan uca, akıllı, kontrol edilebilir, yönetilebilir, esnek, yerli ve milli teknolojilerle güvenli şekilde geliştirilmesi esastır. Bu esastan hareketle Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde uzun yıllardan devam çalışmaları ULAK AŞ bünyesinde ürüne döndürücü ve ürünlerin hayata geçmesiyle ilgili çalışmayı başlattık. Bu yolculuk; Türkiye'nin bu ağ iletişiminde, bahsettiğim niteliklere sahip iletişimde atacağı adımlarda dünya teknolojilerinde geri kalmaması, aynı zamanda bunun ürünleştirilmesinin gerekliliğinin farkında olarak attığımız bir adımdır." ifadelerini kullandı.

ULAK'ın kapısının herkese açık olduğunu vurgulayan Demir, "Biz Türkiye'de kabiliyetli, teknolojik yetkinliği olan, dünya ile rekabet edebilir yerli ve milli yapılar çıkarmakta kararlıyız. Burada mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bugün attığımız imzalarla 'Akıllı Kampüs Haberleşme' diye bir kavram gündeme gelmiş oluyor. Kampüs yapısı olan diğer kuruluşlar ve organizasyonların da bir an önce bu uygulamayı yapabilmelerinin mümkün olduğunu düşünüyoruz." dedi.

SAHİL-NET PROJESİ

HAVELSAN ile Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında da "Sahil-Net Projesi" kapsamında imza töreni gerçekleştirildi.

Törene İsmail Demir, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, burada yaptığı konuşmada da "İletişim ve bilişimin önemli olduğu bir süreçteyiz. Özellikle stratejik öneme sahip yerlerde güvenli ağ yapılarının sağlanabilmesi için yerli ve milli ürünlerin kullanılması ulusal güvenliğimiz açısından son derece önemli. Eğer bu alanda yerli üretimin kullanımı konusunda gerekli adımları zamanında atmazsak ileride çok geç kalmış olabiliriz, değiştirmek için de büyük masraflara katlanmamız gerekebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Projeye ilişkin bilgi veren Demir, şunları aktardı:

"Bugün imzaladığımız protokolle, sahil güvenlik karargahı ile bağlı bölge ve grup komutanlıkları arasında sahil net kurumsal ağı oluşturulmaktadır. Bu ağ ile hem kurum içi haberleşme altyapısı tesis edilecek hem de dış kurumlarla bağlantı güvenli bir şekilde sağlanabilecektir. Bununla birlikte proje kapsamında, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın temel yaklaşımı olan, azami ölçüde yerlileşme ve sanayileşme hususu çerçevesinde yerli cihaz, sistem ve yazılımların da kullanımına azami önem gösterdik. Bu kapsamda Sahil Net Projemizin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ülkemiz için faydalı olmasını diliyor, emeği geçen tüm paydaşlarımıza saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum."

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK PROJELERİ

Fuar kapsamında, Artırılmış Gerçeklik Projeleri'ne ilişkin de protokol imzalandı.

Savunma Sanayi Başkanlığı ile HAVELSAN arasındaki protokole yönelik imza törenine İsmail Demir'in yanı sıra HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekçi ve ilgili paydaşların yetkilileri katıldı.

İsmail Demir, imza törenindeki konuşmasında şunları kaydetti:

"Her zaman savunma sanayimizin teknolojinin her dalında, her alanında en önde gelen ürünleri geliştirmeleri konusunda inisiyatif alması gerektiğini söylüyoruz. Artırılmış gerçeklik, günümüz muharebe ortamında sahada avantaj sağlayan bir teknoloji olmanın ötesinde, artık bir ihtiyaç haline gelmiş bulunmaktadır. Hem maliyet azaltma yönünde hem de eğitimleri ve uygulamaları en gerçekçi şekilde yapmak açısından önemli katkısı olacak ürünlerdir.

Bugün aslında 2 adet artırılmış gerçeklik projesi imzalıyoruz. İlkini HAVELSAN ile imzaladığımız bu projede, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit/imha ve muharebe destek hizmeti kapsamında bakım ve onarım faaliyeti gerçekleştiren personelin artırılmış gerçeklik teknolojisiyle kurumsal farkındalığının ve görev etkinliklerinin artırılmasını hedefliyoruz."