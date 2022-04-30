İDDMİB’de Çetin Tecdelioğlu dönemi

AA

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, geçen yılı 12,4 milyar dolar ihracatla kapatan demir ve demir dışı sektörünün çatı STK’sı İDDMİB’in seçimli olağan genel kurulu, Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Seçimde Çetin Tecdelioğlu 1.039 oy ile başkan seçilirken, seçimdeki rakibi Ayşegül Çapan 499 oy aldı.

İHRACATTA HEDEF 20 MİLYAR DOLAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tecdelioğlu, "Seçim sonuçları tüm sektörümüz için hayırlı olsun. Sektörümüzün ihracatını ilk etapta 16 proje ile 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni dönemdeki projelerimizle buna hazırız. Sektörümüzün, Türkiye'nin toplam ihracatına çok daha fazla katkı verecek potansiyeli var. Bunu gerçekleştirmek için yeni dönemde ekip olarak çok güçlü çalışacağız. Birliğimiz en yoğun katılımlı seçimlerinden birini gerçekleşti. Tüm sektör temsilcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.