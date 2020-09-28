İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB),bu yıl 7'nci sanal ticaret heyetini Hindistan ve Pakistan pazarlarına düzenliyor.
İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, İDDMİB, 5-8 Ekim'de Hindistan'a, 12-15 Ekim'de ise Pakistan'a sanal ticaret heyeti gerçekleştirecek.
Birliğin bu yıl 7'nci sanal ticaret heyeti olacak etkinlik, 14 üye firmanın katılımıyla yapılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, firmaların rekabet güçlerini artırmaya ve yeni iş ilişkileri geliştirmelerini sağlamalarına yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:
"365 gün ürün sergilemelerine imkan tanıyacak web portal için çalışmalarımız devam ediyor. Ekim itibarıyla toplamda 7 sanal ticaret heyeti gerçekleştirmiş olacağız. Bugüne kadar gerçekleşen sanal heyetlerde 140 üye firmamız, 1.000'in üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirdi. Firmalarımızdan gelen olumlu geri bildirimler doğru işlerde ilerlediğimizin ispatı niteliğinde. Hindistan ve Pakistan, hedef ülkelerimiz arasında yer alıyor. Her iki ülkede devam eden altyapı, kara yolu, havalimanı, terminal ve liman gibi büyük projelerde yer almak öncelikli hedefimiz."
"Bir sonraki sanal heyetimiz Suudi Arabistan'a yönelik olacak"
Öztiryaki, sanal ticaret heyetlerine ara vermeden devam ettiklerini belirterek, "Bir sonraki sanal heyetimiz Suudi Arabistan'a yönelik olacak. Ekim, Kasım ve Aralık 2020'de planlanan sektörel sanal heyetler ile firmalarımıza pazar paylarını artırma kapsamında öncülük etmeye devam edeceğiz. Ortak kültürler, ürün talepleri ve ilgili ülkelerde devam eden projelerle Hindistan ile 24 milyon dolar, Pakistan ile 10 milyon dolar olan ihracatımızı artırmanın gayreti içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.
Verilen bilgiye göre, dünya demir ve demir dışı metaller ithalatında Hindistan yüzde 1,70 ve Pakistan yüzde 0,12 paya sahip. Hindistan'ın demir ve demir dışı metaller ithalatı 18 milyar dolar, Pakistan'ın demir ve demir dışı metaller ithalatı ise 1,31 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
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