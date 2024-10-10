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        Haberler Gündem Güncel İddiayı kazandı ama mahsur kaldı: Gencin yardımına itfaiye koştu | Son dakika haberleri

        İddiayı kazandı ama mahsur kaldı: Gencin yardımına itfaiye koştu

        İstanbul Avcılar'da arkadaşlarıyla iddiaya giren bir genç, 3 metre yükseklikteki meşale şeklindeki heykele çıktı. İddiayı kazanan ancak heyklelden inemeyerek uzun süre mahsur kalan genç, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 12:30 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:34
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          Avcılar'da geçen yıl yayalaştırılarak araç trafiğine kapatılan Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nin girişindeki döner kavşağa elinde meşale olan bir heykel yerleştirildi.

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          Dün saat 22.00 sıralarında trafiğin de yavaşlamasını fırsat bilen G.K., arkadaşlarıyla iddiaya girerek heykele çıktı.

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          İddiayı kazanan ancak bir türlü çıktığı heykelden inemeyen çocuk burada mahsur kaldı. 

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          Uzun bir süre heykelde bekleyen G.K. ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, G.K.'yi bulunduğu yerden itfaiye merdiveniyle aldı.

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          Heykelin yakınında iş yeri bulunan Ramazan Kaya, "Genelde akşam saatinde sakin olduğu zaman çocuklar caddeye gelip heykele çıkıp oynuyorlar.Yürüyüş yolunda oyun oynarlarken kendi aralarında iddiaya giriyorlar. Çocuklardan biri heykele çıkınca bir daha aşağı inemiyor. Bizim iş yerimiz burada. Görüyoruz. İtfaiyeyi aradık merdivenle çocuğu aşağı indirdiler. O şekilde bir kurtarma operasyonu yapıldı" dedi. 

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          Yılmaz Erarslan ise yaşananlara tepki göstererek, "Çocuklarına sahip çıkmaları lazım. Oraya çıkmaları hata. Bir kaza da olabilir, düşüp bir yerlerini de kırabilirler. Tehlikeli. Ailenin çocuklarına sahip çıkması lazım" diye konuştu.

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