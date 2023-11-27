MasterChef Türkiye'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Mavi takımda Cemre hariç tüm takım yarışmacılarının eleme potasında olduğu bu haftada Kırmızı takımdan ise sadece Batuhan aday oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte, 26 Kasım 2023 MasterChef Türkiye'de elenen isim hakkında merak edilenler...