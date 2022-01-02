Sigaraya zam geldi mi? 2022'ye geçişimizle birlikte güncel sigara fiyatları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yılın Aralık aylarında birçok grup tarafından sigara fiyatlarına zam yapılmıştı. Son günlerde sosyal medyada konuşulan iddiaların ardından sigaraya zam geldi mi ve güncel sigara fiyatları nedir sorularının cevabı da merak konusu oldu. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara zammı ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Peki, 2022 sigaraya zam var mı? İşte, son gelişmeler...