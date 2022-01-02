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İddiaların ardından sigaraya zam geldi mi? 2022 Güncel sigara fiyatları listesi ile sigara zammı hakkında son dakika gelişmeleri

Sigaraya zam var mı, fiyatlar değişti mi? 2022 Güncel sigara fiyatları listesi nedir?

Yeni yıl ile beraber en çok araştırılan konulardan birisi de sigara zammı olarak öne çıkıyor. Çeşitli kalemlerde ürünlere zam yapılırken sigaraya zam geldi mi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru birçok marka, kendi grubunda yer alan sigaralara zam yapmıştı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya zam konusuyla ilgili bir iddia öne attı. Peki, sigaraya zam gelecek mi? İşte, Özgür Aybaş'ın açıklamaları

02.01.2022 - 14:28 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Sigaraya zam geldi mi? 2022'ye geçişimizle birlikte güncel sigara fiyatları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yılın Aralık aylarında birçok grup tarafından sigara fiyatlarına zam yapılmıştı. Son günlerde sosyal medyada konuşulan iddiaların ardından sigaraya zam geldi mi ve güncel sigara fiyatları nedir sorularının cevabı da merak konusu oldu. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara zammı ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Peki, 2022 sigaraya zam var mı? İşte, son gelişmeler...

  • SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? ÖZGÜR AYBAŞ'TAN SİGARA ZAMMI İDDİA... 

    Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Alkole gelecek zam oranı yüzde 30-35 arası konuşuluyor. Sigaralara da en az 3 TL zam bekleniyor umarım gelmez." dedi.

  • SİGARAYA ZAM VAR MI?

    Özgür Aybaş'ın sigara zammı iddiasına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz haftalarda birçok markanın sigaralarına zam gelmişti.

    2022 Ocak ayı itibarı ile herhangi bir marka tarafından sigara zammı açıklanmadı.

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