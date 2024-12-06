İddia: Ukrayna HTŞ'ye destek oluyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi geçtiğimiz günlerde Ukrayna'yı Suriye'deki muhaliflere destek olmakla suçlamış ve bu desteğini derhâl sonlandırması konusunda uyarılarda bulunmuştu. Benzer bir iddia New York Times'tan geldi.

Suriye Acil Görev Gücü isimli ABD'li kuruluşun başında bulunan Muaz Mustafa, Ukrayna'nın HTŞ'ye yardımda bulunduğunu ve bunun gayet doğal olduğunu belirtti. Diğer yandan Ukrayna basınında çıkan iddialara göre drone kullanımı konusunda tecrübe kazanan Ukrayna Ordusundan uzmanlar HTŞ'ye drone teknolojisindeki bilgilerini aktarmak adına İdlib'e gitti.

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Şam ve Moskova da daha önce Ukrayna İstihbarat Başkanı Kirilo Budanov'u HTŞ'ye destek olmakla suçlamıştı.