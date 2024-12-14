İddia: Rusya Suriye'deki üslerini terk etmiyor

Baas Rejiminin devrilmesinin ardından rejimin en büyük destekçilerinden olan Rusya'nın Suriye'de bulunan üslerinin ne olacağı merak konusu oldu. Hmeymim hava üssü ile Tartus Deniz üssü Rusya'nın Orta Doğu'daki önemli operasyon merkezleri olarak önem kazanıyor.

Reuters'ın Suriyeli yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre Rusya, Suriye'de bulunan askerlerini geri çekse de üslerini terk etmiyor. Rusya'nın üsler konusunda yeni yönetimle iletişimde olduğu bildirildi.

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Rusya, Suriye'de anlaşmaya yakın Haberi Görüntüle Geçtiğimiz hafta ise Bloomberg, Rus Ordu Yetkililerinin HTŞ ile masaya oturduğunu ve üsler konusunda anlaşmaya varmak üzere olduğunu aktarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov ise "Üsler nerede bulunuyorsa orada kalmaya devam edecek. Bu konuda herhangi bir değişiklik yok." diyerek Rusya'nın üsleri kullanmaya devam edeceğini belirtmişti.