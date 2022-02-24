İddia: Kiev 96 saat içinde düşebilir

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İsminin açıklanmaması koşuluyla ABD basınına konuşan yetkililer, Rus ordusunun ilerlemesi doğrultusunda Kiev'in 96 saat içinde düşeceğini ve bir hafta içinde Ukrayna hükümetinin de devrileceğini ifade etti.

Eski üst düzey ABD istihbarat görevlisi Newsweek'e verdiği demeçte, "Hava ve topçu harekatı sona erdikten ve kara savaşı gerçekten başladıktan sonra, Kiev'in sadece birkaç gün içinde düşeceğini tahmin ediyorum. Ordu belki kısa bir süre daha direnebilir" dedi.

Adını açıklamayan bir NATO yetkilisi ise, "İlk 24 saat en kritik dönem" diye konuştu.

İNGİLTERE: RUS ORDUSU KİEV'E İLERLİYOR

İngiltere Savunma Bakanlığı, Belarus'taki Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerlediğini bildirdi.

Bakanlık, Twitter hesabından Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin paylaştığı istihbarat güncellemesinde, Rusya'nın saldırılarının kara, hava ve denizden fırlatılan füzelerin kombinasyonu ve topçu bombardımanı yoluyla gerçekleştiğini belirtti.

Özellikle komuta kontrol ve hava savunma tesisleri olmak üzere askeri altyapının hedef alındığına işaret edilen paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Belarus'taki Rus kuvvetleri Kiev'e doğru ilerliyor. Rusya, Kiev yakınlarındaki bir hava sahasına hava saldırısı düzenledi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kararlı bir direniş sergiledi ve önemli şehirleri elinde tutmaya devam ediyor. Kesin rakamlar şu anda belirsiz olsa da her iki tarafta da ağır kayıplar var."