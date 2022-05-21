İddia: İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

Esad rejiminin haber ajansı SANA’ya göre, Şam’ın güney kırsalında Esad rejime ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Esad rejimi, İsrail'in, 13 Mayıs'ta Hama’nın Mısyaf bölgesine düzenlediği hava saldırasında 5 kişinin öldüğünü iddia etmişti.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.