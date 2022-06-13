İddia: "İran'ın Türkiye'deki İsraillilere saldırı girişimi önlendi"

HABERTURK.COM

İsrail basınında yer alan haberlerde, Türkiye'de, İranlı bir grubun İsrailli hedeflere yönelik saldırı planlarının İsrailli ve Türk güvenlik yetkilileri tarafından önlendiği öne sürüldü.

Türkiye'de faaliyet yürüten İranlı bir grubun geçen ay İsrailli hedeflere yönelik saldırı planları İsrailli ve Türk güvenlik yetkililer tarafından önlendi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrailli bir kaynak, yaklaşık bir ay önce İsrail’in Türk yetkililere ihbarı sonrasında saldırının ortaya çıktığını söyledi.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI LAPİD'DEN UYARI

Reuters'ın aktardığı habere göre, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İstanbul'u ziyaret eden İsrail vatandaşlarının "en kısa sürede" İstanbul'dan ayrılmaları konusunda uyarıda bulundu.

Diğer yandan, Mayıs ayının sonunda İsrail, İran Devrim Muhafızları'ndan Albay Hassan Sayid Khodaei'nin evinin önünde suikasta uğraması sonrasında Türkiye seyahat uyarısında bulunmuştu.