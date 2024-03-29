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        Haberler Dünya İddia: ABD, İsrail'e bomba ve savaş uçağı verilmesini onayladı

        İddia: ABD, İsrail'e bomba ve savaş uçağı verilmesini onayladı

        ABD'nin İsrail'e milyarlarca dolarlık savaş uçağı, bomba ve çeşitli askeri mühimmat transferine onay verdiği ileri sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 22:48 Güncelleme: 29.03.2024 - 22:50
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        ABD'den İsrail'e dev 'askeri yardım' iddiası
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        ABD merkezli Washington Post gazetesi, ABD'nin Gazze'nin Refah bölgesinde İsrail'in gerçekleştirmesi beklenen bir kara harekatına ilişkin endişelerini açıkça dile getirmesine rağmen son günlerde Netanyahu yönetimine milyarlarca dolar değerinde bomba ve savaş uçağı transferine onay verdiğini öne sürdü.

        Gazetenin konuyla ilgili Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre yeni silah paketleri arasında 1800'den fazla 2 tonluk MK84 bombası ve 500 adet yarım tonluk MK82 bombası bulunuyor.

        ABD, uzun süredir müttefiki olan İsrail'e yıllık 3,8 milyar dolar askeri yardım yapıyor. ABD'nin İsrail'e özellikle hava savunma sistemleri ve mühimmat yardımı yaptığı bilinirken, bazı Demokratlar Biden yönetiminin İsrail'e verdiği kararlı desteği eleştiriyor ve bunun İsrail'e cezasızlık hissi verdiğini söylüyor.

        ABD'nin gerçekleştireceği silah transferine rağmen, Gazze'de devam eden savaşta İsrail'in tutumu nedeniyle Biden yönetimi ve Demokratlarla İsrail lideri Netanyahu arasında problemler yaşandığı biliniyor.

        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
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