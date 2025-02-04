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        Haberler Dünya İddia: ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekilecek | Dış Haberler

        İddia: ABD BM İnsan Hakları Konseyinden çekilecek

        ABD Başkanı Donald Trump, ilk döneminde olduğu gibi ikinci döneminde de ABD'yi BM İnsan Hakları Konseyinden çekmeye hazırlanıyor. ABD'nin ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından da (UNRWA) çekilmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 01:17 Güncelleme: 04.02.2025 - 01:34
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        İddia: ABD BM İnsan Hakları Konseyinden çekilecek
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        ABD Başkanı Donald Trump, ilk döneminde olduğu gibi ikinci döneminde de ABD'yi BM İnsan Hakları Konseyinden çekmeye hazırlanıyor. ABD'nin ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından da (UNRWA) çekilmesi bekleniyor.

        Politico ve Axios'un Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı habere göre Donald Trump, 4 Şubat Salı (Bugün) ilgili kararnameyi imzalayarak ABD'yi her iki oluşumdan da çekmiş olacak.

        Trump aynı gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

        Donald Trump daha önce de ABD'yi BM İnsan Hakları Konseyinden çekmiş, karar Joe Biden ve ekibi yönetimi devraldıktan sonra iptal edilmişti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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