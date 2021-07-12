İDDEF, Kurban Bayramı'nda Filistin'e yardımlarını sürdürecek

AA

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarıyla evleri yıkılan ve mağdur olan Filistinli Müslümanlar için düzenlenen "Gazze Acil Yardım" kampanyası, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine et dağıtılarak genişletilecek.

"Yeni İmar Projesi" kapsamında, 13 bin evin yıkıldığı Gazze'de evler yenilecek. Yeni evlerine yerleşenlere de gıda ve et yardımı yapılacak.

İDDEF'in Kurban Bayramı organizasyonu "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla düzenleniyor. Ekipler, Gazze'de kurban kesimlerini yaparak ailelere ulaştıracak.