Fenerbahçe 'nin oranı 1.85'ten 1.80'e, Galatasaray 'ın oranı 3.90'dan 3.75'e, Beşiktaş 'ın oranı 7'den 6.50'ye geriledi.

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 1,80

Galatasaray: 3,75

Beşiktaş: 6,50

Başakşehir: 9,00

Alanyaspor: 12,00

Trabzonspor: 30,00