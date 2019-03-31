Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ve kamu kurumlarının üst düzey BT yöneticilerinin katıldığı, bulut teknolojileri alanındaki en son gelişmelerin ele alındığı “IDC Multi Cloud Summit” etkinliği bu yıl 26 Mart’ta İstanbul’da gerçekleşti.

Etkinlikte, yazılım tanımlı mimariler, yeni nesil altyapı çözümleri, “edge computing”, hibrit bulut ve çoklu bulut modelleri, “as a service” modelinin yükselişi masaya yatırıldı.

Etkinlikte IDC Cloud Ödülleri de sahiplerini buldu. NGN’nin Doğa Sigorta ve Nobel İlaç ile gerçekleştirdiği iki projesi ödüle layık görüldü. NGN’in Doğa Sigorta ile gerçekleştirdiği “Private Cloud Transition” projesi, Private Cloud kategorisinde 1.’lik ödülüne layık görüldü. NGN’in Nobel İlaç ile gerçekleştirdiği “Consolidation and Cloud Transition” projesi ise Cloud Transition kategorisinde 2.’lik ödülü kazandı.

'BULUT, REKABETTE ÖNE ÇIKARTIYOR'

NGN Genel Müdür Yardımcısı Müfit Süer, bulut ile yönetilen hizmetlerin rekabette ayrıştırıcı olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

“Bugün kurumlar yeni ürünleri hızlı ve düşük maliyetle pazara sunmaya ve aynı zamanda gelişmekte olan pazarlardaki küresel genişleme taleplerini dengelemeye çalışıyorlar. Aynı vizyonla ilaç sektörüne baktığımızda ilaç firmalarının ürünleri piyasaya sürmek için kullandıkları enerji, araştırma ve kaynakların miktarı göz önüne alındığında, hızlı bir şekilde ilerleyebilecekleri, güvenilir ve modern teknolojik çözümlere ihtiyaçları var. Bulut teknolojisi, verilerin daha verimli kullanımını ve daha iyi analizini sağlamakta. Bulut ve yönetilen hizmetler modelinden yararlanmayı tercih eden şirketler rekabette öne çıkacaktır."