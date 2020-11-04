İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ali Yerlikaya başkanlığında video konferans yöntemi ile bir araya geldi.

Toplantı sonrası Vali Yerlikaya açıklama yaptı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bugün itibarıyla dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişlettiklerini belirten Vali Yerlikaya alınan kararları açıkladı:

“60 yaş ve üstü çalışanların (idareci pozisyonda olanlar hariç),

hamileler, krronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel, idari izinli sayılarak evden çalışacaktır.

Bunların dışındaki diğer personelimiz ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır.”

5 milyon 300 bin çalışanın yüzde 93,3 özel sektör

İstanbul’da tüm sektörlerde 5 milyon 300 bin çalışan olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, “Bunun yüzde 93,3’ü özel sektörde çalıyor. Salgınla mücadelede İstanbul için olmazsa olmaz, özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulamasıdır” dedi.

Sanayide 07.00 kararı

Sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışan olduğunu belirten Vali Yerlikaya bu gruba yönelik düzenlemeyi de şöyle açıkladı:

“Sanayi kesiminde çalışanların, sabah saat. 07.00’de, mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır.”

Yerlikaya, “Allah’ın izniyle hep birlikte önlemlere riayet ederek virüsü yeneceğiz. Salgının üstesinden birlikte gelecek, birlikte başaracağız” dedi.