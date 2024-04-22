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        İçtiği sigara sonu oldu

        Diyarbakır'da sigara içmek için çıktığı pencereden dengesini kaybederek düşen 34 yaşındaki Yusuf Gümüş hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:47
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Şeyhşamil Mahallesi'nde feci bir olay meydana geldi.

        34 yaşındaki Yusuf Gümüş, oturduğu 8 katlı binanın 7'nci katında iddiaya göre sigara içmek için pencereye çıktı.

        Bu sırada dengesini kaybeden Gümüş, beton zemine düştü.

        İhbar üzerinde adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Gümüş, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Evli ve 2 çocuk Gümüş, kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Diyarbakır
        #sigara
        #ölüm
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