İçtiği kolonyadan zehirlenip, öldü

Samsun'da bir kişi kolonyadan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Özören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 53 yaşındaki D.A. içtiği kolonyadan zehirlendi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.A., ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Şahıs, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.