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İstanbul Ataşehir'de bir avukatlık bürosunda çeşitli finans kuruluşları, özel ve tüzel kişilere icra ve tahsilat hizmeti veren avukat Fulya Uzunoğlu, 15 yıldır takip ve icra elemanı olarak çalışan T. T. isimli kadını 23 Ekim 2018'de işe aldı.
İddialara göre UYAP ve diğer hukuk otomasyon programlarını kullanmayı iyi bilen T. T., kısa süre sonra haciz yapılacak dosyaların koordinasyonunun başına getirildi. T. T. geçtiğimiz yılın Mart ve Aralık ayları arasında dosya borçlularına haciz işlemlerinin yapılması için hukuk bürosundan düzenli olarak masraf talep etti. T. T., hukuk bürosundan aldığı masrafları icra takip elemanlarına göndermek yerine zimmetine geçirdi.
DHA'nın haberine göre, sahte tahsilat makbuzları ve haciz yapılmış gibi masraf makbuzları düzenleyen T. T. sahte belgeleri de bankanın bilgisayar sistemine girdi. Banka da sahte belgeler nedeniyle hukuk bürosuna ödeme yaptı.
BANKA MÜFETTİŞLERİNE SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Banka müfettişlerinin geçtiğimiz aralık ayında yaptığı rutin denetimlerde, büroda çalışan T. T.'nin gergin hallerinden ve denetim sırasında birilerine sürekli mesaj atmasından şüphelenen müfettişlerin bilgisayar üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda durumun farkına varması üzerine T. T. yaptıklarını müfettişlere itiraf etti.
SAHTE BELGE İLE 828 KEZ DOLANDIRDI
UYAP üzerinden yapılan incelemelerde T. T.'nin sahte belge ile 828 kez haksız yere icra takibi masrafı altında 9 ayda 200 bin lirayı zimmetine geçirdiği ileri sürüldü. T. T.'nin sahte belgelerin fark edilmemesi için icra dosyalarına birden fazla baro pulu ve vekâlet harcı gibi düşük masraflı makbuzlar eklendiği ortaya çıktı.
SUÇ ORTAKLARI ARAŞTIRILIYOR
Avukat Fulya Uzunoğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması için T. T.'yi şikayet etti. T. Tamer'in, paraları üzerinde tutmayarak 4 suç ortağının banka kartlarına yatırdığı iddia edildi. Soruşturma başlatan savcılık, T. T.'nin, zimmetine geçirdiği paraları gönderdiği suç ortaklarını tespit etmek için inceleme başlattı. Şikayet dilekçesinde, T. T.'nin para aktardığı arkadaşları Uğur C., Burcin B., Senem B. ve Ersin E.'nin banka hesaplarına tedbir konulması ve hesap hareketlerinin araştırılması istendi.
Öte yandan, T. T.'nin daha önce yanında çalıştığı avukat Rıfat U.'yu da aynı şekilde dolandırdığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturmanın yürütüldüğü ortaya çıktı.
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