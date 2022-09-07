İcra takibine düşmüş, dosyası bulunan vatandaşlarımızla ilgili müjdeli haberimiz var. Altyapı ve üstyapı yatırımları yaparken, refahı artırmak ve artan refahı adil dağıtmak için çalışıyoruz. Can ve mal emniyeti, huzur, refah, barış ve güven içinde yaşaması birinci önceliğimizdir.

İşçilerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ücretlerine önemli iyileştirmeler yaptık. Buğday, arpa, çay, fındık, üzüm başta olmak üzere tüm ürünlere hakları olan fiyatları vererek çiftçilerimizi memnuneden adımları attık.