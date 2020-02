ICOFINT’20 Türkiye'de yapılacak

Finans ve Makroekonomi alanında en önemli bilim insanları Kozyatağı Hilton Hotel’de 4-5 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan International Conferance on the Cotemporary Issues in Finance, Trade and Macroeconomy (ICOFINT’20) konferansında buluşacaklar.

Prof. Dr. Muhammad Shahbaz (Montpellier Business School),Doç. Dr. Ayfer Gedikli (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) ve Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek ICOFINT kongresine çok sayıda ülkeden saygın bilim insanları katılarak, finans ve makroekonomi alanında üst düzey bilimsel bildiriler sunacaklar

KATILIMCILAR

Dünyada bir ilke imza atılarak finans ve makroekonomi alanlarında duayen bilim insanları; Professor Dr. James Forder (Balliol College, University of Oxford),Professor Dr Dirk Meissner (Higher School of Economics),Professor Dr Hadi Salehi Esfahani (University of Illinois),Professor Dr Qaisar Abbas (Comsats University),Professor Dr Dominick Salvatore (Fordham University),Professor Dr Ralf Fendel (WHU – Otto Beisheim School of Management Research),Professor Dr Rui Alexandre Castanho (WSB University & Madeira University),Professor Dr Luis Loures (Polytechnic Institute of Portalegre),Professor Dr Shujaat Mubarik (Mohammad Ali Jinnah University) kongre açılış panelinde bir araya gelecekler. Bu isimlerin ortak özelliği finans ve makroekonomi alanında uluslararası düzeyde kabul gören en önemli bilimsel dergilerin editörleri olmalarıdır.



İKİ GÜN SÜRECEK

İki gün sürecek kongrede yüzden fazla bildiri sunulacak olup, halen başvurular devam etmektedir. Bu bildiriler arasında, inceleme sürecinden geçtikten sonra seçilen bildiriler kongrenin paydaşı olan saygın dergilerde makale olarak yayımlanacaktır. Öte yandan, öne çıkan politika önerileri konuyla ilgili kamu ve özel sektör yetkilileriyle paylaşılacaktır.