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Uyurken kızını boğan babanın ifadesi ortaya çıktı!

Diyarbakır'da uyurken babası tarafından boğulduğu ortaya çıkan 19 yaşındaki İclal Şimşek'in 3 gün önce paylaştığı son görüntüleri ortaya çıktı. Şimşek'in, sözleri, 'Seni üzer dediler, oysa ki ben sırtımı sana dayamıştım. Sen herkesi haklı çıkardın' şiirine eşlik ettiği görüldü. Kızını boğan Kadri Koyun ise ifadesinde, kızının çevreden duyduğu kadarı ile içkili mekanlarda çalıştığını, sürekli evden kaçarak aylarca eve gelmediğini, o akşam da il dışına gideceğini söylemesi üzerine tartıştıklarını, tüm bu olanları hazmedemediğini ve öldürdüğünü söylediği bildirildi

Giriş: 27.12.2022 - 11:23 | Güncelleme: ABONE OL
İclal Şimşek'in ölümü | Diyarbakır'da uyurken kızını boğan babanın ifadesi ortaya çıktı! - Son dakika haberi
Uyurken kızını boğan babanın ifadesi ortaya çıktı!
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DHA

Diyarbakır'da olay, 25 Aralık günü öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi´nde meydana geldi. Bir apartmanın 7´ncı katında oturan Şimşek ailesinin bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak kızları 19 yaşındaki İclal´in uyanmadığını söyledi.

BOYNUNDA İZLER TESPİT EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen İclal Şimşek´in boynunda izler tespit etti.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Şimşek´in babası Kadri Koyun (44), annesi M.K. (39) ve kardeşleri Ö.K. (25) ile M.K. (16) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

KIZINI BOĞDUĞUNU İTİRAF ETTİ

İclal Şimşek´in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede elde edilen deliller, aile üyelerinin ifadeleri ve ardından kendi itirafıyla Kadri Koyun, kızını evde yalnızken uyuduğu sırada boğduğunu itiraf etti.

KATİL ZANLISI BABA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aile bireylerinden Kadri Koyun tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

"HAZMEDEMEDİM, ÖLDÜRDÜM"

Baba Kadri Koyun ifadesinde, İclal Şimşek´in 2 yıl önce evlenerek Mersin´e yerleştiğini, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar baba evine döndüğünü belirtti. Zaman zaman şehir dışına çıkıp kalan, daha sonra yine baba evine dönen İclal Şimşek ile ailesinin bu nedenle sorunlar yaşadığı bildirdi.

TARTIŞMANIN ARDINDAN CİNAYET

Kadri Koyun´un ifadesinde, kızının çevreden duyduğu kadarı ile içkili mekanlarda çalıştığını, sürekli evden kaçarak aylarca eve gelmediğini, o akşam da il dışına gideceğini söylemesi üzerine tartıştıklarını, tüm bu olanları hazmedemediğini ve öldürdüğünü söylediği bildirildi.

3 GÜN ÖNCE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada İclal Şimşek´in 3 gün önce paylaştığı son görüntüleri ortaya çıktı. Şimşek´in, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, sözleri `Seni üzer dediler, oysa ki ben sırtımı sana dayamıştım. Sen herkesi haklı çıkardın´ şiirine eşlik ediyor.

Otopsi işlemlerinin ardından dayısı tarafından teslim alınan İclal Şimşek´in cenazesi Yeniköy Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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