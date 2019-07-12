12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İclal Aydın, “O Hayat Benim” dizisinde tanışıp nikâh masasına oturduğu görüntü yönetmeni Efe Kubilay ile 4 yıllık evliliklerini bitirdiklerini Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.
2015 yılında Efe Kubilay ile evlenen İclal Aydın, geçtiğimiz nisan ayında görülen duruşma ile boşandığını açıkladı. Aydın çıkan haberlerle ilgili Instagram hesabından duyurduğu yazıda, "Evliliğimizi 17 Nisan 2019 tarihinde resmi olarak sonlandırdık" ifadelerini kullandı.
"EVLİLİĞİMİZİ 17 NİSAN 2019 TARİHİNDE RESMİ OLARAK SONLANDIRDIK"
Sessiz sedasız ayrılan çiftten İclal Aydın, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
İnsanın kendine bile izah etmekte ve kabullenmekte güçlük çektiği bazı meseleleri uzak-yakın çevresine anlatabilmesinin güçlüğünü bildiğinizi düşünüyorum. Bugün ilk olarak hangi gazetede, hangi sitede çıktı bilmiyorum ama “herkesten sakladığımız” için değil bu yeni duruma alışmaya, ayrılığımızı tamamlamaya çalıştığımız içindi sessizliğimiz. En azından benim için böyleydi.
"YAŞADIĞIM SÜRECE HATIRASINI ÖZENLE SAKLAYACAĞIM BEŞ YIL VAR GERİDE"
Bugün bir haber olarak sitelerde yer aldığından ben açıklama yapmak istedim. Evliliğimizi 17 Nisan 2019 tarihinde resmi olarak sonlandırdık. Benim için daima mutlu anılarla dolu, yaşadığım sürece hatırasını özenle saklayacağım bir beş yıl var geride.
Birlikte diktiğimiz ağaçlar, büyüttüğümüz kedilerimiz, köpeğimiz, bir genç kız oluşunu beraber izlediğimiz kızımız Lal'imiz, dostlarımız, annem, annesi, babalarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız da tanık oldu bu güzel hatıralara...
"CANIM EFE'YE MÜTEŞEKKİRİM"
Bana ömrümün en huzurlu, kıymetli yıllarını yaşatan; içimde kendimle sonsuz bir barışa neden olan canım Efe’ye ve her durumda bizimle olan ailelerimize daima duacı ve müteşekkirim. Yarın hepimize hayırla, huzurla, güzellikle gelsin dilerim...
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