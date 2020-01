Merkezi Elazığ Sivrice üssü olan 6.8 büyüklüğünde depremin ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da açıklamalarda bulundu. Soylu, "Aynı anlayışla göçük altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için çaba sarfediyoruz. Burada iki vatandaşımızın sesine ulaşabildik. Tibbi müdahale de yapılabildi. Umarım kısa sürede güzel haber gelecek" diye konuştu.

Soylu şöyle devam etti:

"VATANDAŞLARIMIZIN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR"

Kısa bir süre sonra inşallah müjdeli bir haber gelecektir. Yaklaşık 15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları dahil olmak üzere, buradaki misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinin her birinde misafir ediyorlar. 5 bine yakın çadırımız kuruldu. Elazığ, Sivrice, Maden ve Gezin için. Bunların katalitik ihtiyaçları dahil tüm ihtiyaçlarını sefer ber ediyoruz. Battaniye ihtiyaçları karşılanıyor. Ayni yardım yapmak isteyenleri AFAD üzerinden yönlendiriyoruz. Bu organizasyon bunu nasıl kime verdiğini Emniyet, AFAD, Kızılay, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarımızla bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bazı kamu kuruluşları, kuruluşlar yardım talebinde talebinde bulunuyorlar. Bunu çok makul buluyor değiliz. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Bunun istismarı sözkonusu olabilir. Daha önce istismarlarla karşılaşıldı. Ankara'da AFAD merkezi 24 saat çalışıyor. Şu ana kadar TOBB 40 TIR çıkardı. Gıda kolileri, giysiler, kaban, mont, ayakkabı, çocuk bezleri, katalitik ve elektrikli sobalar var. Şu andaki temel ihtiyaçlarımız AFAD üzerinden sağlanıyor. Bunu da koordine ediyoruz. Bütün bunları gerçekleştirirken kaymakamlarımız özellikle köyleri tek tek geziyorlar. Ne ihtiyaç varsa çadır, battaniye, yiyecek her birini sağlıyoruz. Sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz.

"BURASI BİTTİKTEN SONRA SÖYLEYECEKLERİMİZ VAR"

Kızalay ve Diyanet'in aşevleri var. Hem Kızılayımız hem de AFAD'ımız, vatandaşımız talep ediyor, 'biz de yardımcı olmak istiyoruz' diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız koordinasyonu yönlendirecek en temel kuruluşlardan biri olan AFAD'ı görevlendirdi. Kızılay, Diyanet bağışları kabul ediyor. Tüm kurumlarımız bir koordinasyon içindeyiz. İncindiğimiz taraflar yok mu var. Muhakkak bizim de eksikliklerimiz vardır. Şiddetini, yıkım etkisini bilmediğiniz bir durumla karşı karşıyayız. Olayın ilk dakikasından itibaren bakanlarımızla birlikte elimizden geleni yapmaya çalıştık. Devletimizin sıcak yününü, vatandaşımızla biraraya getirmeye çalıştık. Şu anda toplam 26 saat oldu. Enkaz altından alabileceklerimizi mümkün olduğunca almaya çalıştık, en uçtaki köylere ulaşmaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız da sağolsunlar bugün geldiler. Adım adım enkaz yerlerini dolaştılar, vatandaşlarımızı dinlediler. Bağışların nasıl yapılabileceği konusundaki değerlendirmelerini ortaya koydular, biz de o çerçevede gidiyoruz. Kışın belki de Elazığ, Malatya'nın en soğuk zaman dilimi içerisindeyiz, buna rağmen vatandaşımıza hiçbir şey hissettirmemek adına, enkaz altında kalanların yakınlarına gücümüz yettiğince çalışıyoruz. Üzüntüm şu, bunu siyasallaştırmaya çalışıyorlar. Tek cümle dahi etmek istemiyorum. Hayatın herşeyini siyaset çerçevesinin içine, varlık ve yokluk içine sığdırmak isteyenleri görüyoruz. Burası bittikten sonra söyleyeceklerimiz var. Kalbimizi, içimizi acıtmıyor mu, acıtıyor. Tahammül edeceğiz, bu meseleyi vatandaşlarımızla hep birlikte aşacağız. Burada sizler de, bizler de olabilirdik. Elimizi uzatabileceğimiz birilerini bekleyebilirdik. Birkaç meczup dışında, milletimizin yüzde 99'un 99'u birlik, beraberlik içerisinde kimisi duasıyla, kimisi mücadelesiyle bu zor günü atlatmak istiyoruz. Çözen biz değil, çözen Allah'tır. Buradaki kardeşlerimiz orada kazı yapıyor, canlı buluyor. Burada hem duaya ihtiyacımız hem de desteğe ihtiyacımız var. Allah milletimizden razı olsun. Başımız dik, bu milletin bir ferdi olarak buralarda gücümüz yettiğince milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu mesele belli bir noktaya gelinceye kadar sayın Cumhurbaşkanımız bakanlara buradan ayrılmama talimatı verdi. İnşallah yüzümüzün akıyla buradaki meseleyi tamamlarız, Elazığımıza, Malatyamıza mahçup olmayız.

"BULMAMA İHTİMALİMİZ TRİLYONDA BİR BİLE DEĞİLDİR"

Hem ilgili başsavcılıklarımız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız dahil olmak üzere, ilk dakikadan itibaren harekete geçip, tespitlerini yaptılar. Türkiye'de bir sosyal medya kullanıcısı böyle bir şey yapabiliyorsa bulmama ihtimalimiz trilyonda bir değildir. Ama yurt dışında ise tespit ederiz, gereğini yaparız. Yapabileceğimiz hukuki işlerin başlatılmasıdır. Devlet yurda geldiği zaman bunun hesabını sorar.

FAHRETTİN KOCA: ANNENİN KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Hayatımızı kaybeden vatandaşımız 29 oldu. Yoğun bakımda takip edilen 32 hastamız var. Drumu kritik ve ciddi olan bir hastanın olmaması bizim için büyük teselli. Demin de sizlerin de şahit olduğunuz 2,5 yaşında çocuğumuzun hastaneye nakli yapıldı. Sadece ezilme dışında herhangi bir sorununun olmadığını söyleyebilriim. Ayrıca 4 kat aşağı inildiğini, annesinin canlı olduğunu, kendisiyle iletişimde olunduğunu, çocuğun babasının hayatını kaybettiğini, fakat üzerine kapandığı için hassas bir çalışmayla sürdürmek istiyorlar arkadaşlarımız. Annenin sağlık durumu iyi, serum yoluyla damar yolundan besleme noktasına geldiler. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde temennimiz annesini de sağ salim kurtarabilir olmak.

SOYLU: Göçükten çıkan sayısı 44. Anne çıkarsa 45 olacak.

"VATANDAŞLARIMIZ TOKİ KONUTLARINDA HAK SAHİBİ İMKANI BULABİLECEK"

MURAT KURUM: Hasar tespit çalışmalarını yoğun bir şekilde başlattık. 71 kişiyle de 21 ekip altyapı, hasar tespit çalışmalarını yapıyoruz. Elazığ merkez ve Sivrice ilçemizde 19 yıkık, 107 ağır, 37 orta hasarlı, 171 az hasarlı bina tespiti yaptık. Tespitlerimiz devam ediyor. Malatya, Doğanyol, Pütürge ilçelerimizdeki tespitlerde 25 konut yıkık, 29 metruk bina, ağır hasarlı 418, orta hasarlı 4 bina bir de adliye binası, az hasarlı 199 bina tespitlerini yaptık. Tespitlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. En kısa zamanda Elazığ, Malatya'daki tespitlerimizi tamamlayacağız. Altyapıya ilişkin çok ciddi problemler yok. İçme suyu, yağmur suyu, doğalgaz hatları yerinde tespitleri yapılıyor, onarımlar hızlı şekilde yapılıyor. İnşallah yarından itibaren hem Elazığ merkez iki yıkık binamızın olduğu enkaz çalışmalarının olduğu Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerimizde yerinde hem yıkılan binalar hem de etraftaki binaların tespitini yarın sabah itibarıyla yapacağız. Bu alanda eğer riskli bina varsa, ağır hasarlı bina varsa da bu alanın hızlı bir şekilde aynı Kartal'da almış olduğumuz karar çerçevesinde kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz. Sürsürü mahallesinde yıkılan, risk binalarının da içinde olduğu projeyi hazırlıyoruz. Malatya Doğanyol'da sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımızla birlikte yapmış olduğumuz ziyaretlerde genelde tek katlı binaların olduğu, evlerin yanında ahırların olduğu ve zarar gördüğü süreçte buradaki projemizi de tek katlı, hem vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını giderecek hem de yanında hayvancılıkla ilgili süreçlerini hızlı şekilde geliştireceğiz. 400 tane rezerv konutumuz var. Bu konutlarda yapacağımız tespit sonucunda vatandaşlarımız bu TOKİ konutlarında hak sahibi olabilme imkanı bulabilecek.

"HASARLI VE RİSKLİ BİNALARDA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLATILABİLECEK"

Mustafa Paşa Mahallemizde enkaz çalışması biten yıkıktaki bodrum katta bir kolonun kesildiğine dair oturan vatandaşlarımızın durumu, şikayeti var. Enkaz çalışmalarını bitireceğiz, eğer uygun olmayan betonarme projesi ise hem bu işlemi yapanlarla ilgili, hem izin verenlerle ilgili gerekli cezai işlemi yapacağız. Ama önce enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Biz artık bu depremlerde bakanlıklar olarak ciddi tecrübeler elde ettik. Artık enkazlarımızda gerçekten cansiperhane bir şekilde hem UMKE, AFAD, Kızılayımız çalışıyorlar. Biz de yandaki binaları an be an takip ediyoruz. Lazer tarayıcılarımızla takipleri yapıyoruz. Bir risk teşkil ediyorsa çalışma kurtarma ekibimizi uyarıyoruz. Sahadan uzaklaşmasını sağlıyoruz. Çok şükür şu ana kadar öyle bir sıkıntı yaşamadık. Gezici labaratuvarlarımız var sahada. Betonlardan numune alabilecek durumdayız, bu noktada biraz daha hazırlıklıyız. Bu binaların yarın hasar tespit çalışmaları yapılacak.