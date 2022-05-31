İçişleri'nden 'ülkeye giriş tedbirleri' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Bu doğrultuda daha önce illere gönderilen genelge ile 03 Mart 2022 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin belirlendiği ancak Sağlık Bakanlığının yazısı ve yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Bu kapsamda koronavirüs pandemisi ile ilişkili güncel durum değerlendirilerek; 01 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak.