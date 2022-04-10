İçişleri'nden 'e-evlenme uygulaması' açıklaması

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İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen e-Belediye sistemi ile MERNİS arasında sağlanan entegrasyonla belediye evlendirme memurları tarafından düzenlenen evlenme bildirim formlarının ve evlenme bilgilerinin elektronik ortamda aile kütüklerine tescil edilebilmesini sağlayan e-Evlenme uygulaması, 25 Mart 2021'de hayata geçirilmişti.

1 YILDA 152 BİN ÇİFTİN EVLİLİĞİ UYGULAMAYLA TESCİL EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada "1 yılda 152 nin çiftin evliliği e-evlenmeyle tescil edildi" denilerek şunlar kaydedildi:

"Ülke genelinde 779 belediye tarafından kullanılan e -Evlenme uygulaması üzerinden bugüne kadar yaklaşık 609.955 evliliğin 152.885’i elektronik olarak tescil edildi.

Evliliğin gerçekleşmesiyle birlikte uygulama üzerinden 3 iş günü içinde gerçekleştirilen tescille birlikte zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanırken evlenme bildirimlerinin kâğıt ortamında nüfus müdürlüklerine gönderilmesinin de önüne geçildi. Ayrıca elektronik ortama aktarılan tescil işlemleriyle bürokrasi azaltılarak, zaman ve kırtasiyecilikten tasarruf sağlandı.

'EVLİLİK SONRASI İŞLEMLER HIZLANDI'

Evliliğin gerçekleşmesiyle hızlı bir şekilde yapılan tescil işlemlerinden sonra, vatandaşlar yeni kimlik kartlarını, varsa ehliyet ve pasaportlarını kolayca değiştirebiliyor."