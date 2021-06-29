İçişleri: İhraç ve iade kriterleri belli

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Twitter hesabından ihraç ve iade kriterleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Çataklı paylaşımında, "FETÖ nedeniyle ihraç edilenlerin iadeleriyle ilgili tutarsız dedikodu ve tezviratlarla ilgili mecburi açıklama" dedi.