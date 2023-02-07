İçişleri: Deprem bölgelerinde 38 bin 487 personel görevlendirildi

DHA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerine sadece İçişleri Bakanlığı'nca 1536 AFAD, 893'ü Polis Arama Kurtarma (PAK) olmak üzere 6 bin 183 polis, 296 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 216 Jandarma Özel Harekat (JÖAK), 17 bin jandarma personeli, 527 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 bin 510 gönüllü, 5 bin 219 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 38 bin 487 personel görevlendirilmiştir. Bölgeye ayrıca personel sevkiyatı sürmektedir" denildi.

Deprem bölgesindeki illerde yürütülen çalışmalara destek olunması için çevre il ve ilçelerden de 31 vali ile 61 kaymakamın görevlendirildiği belirtilerek, "Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi, 11 Emniyet Genel Müdürlüğü, 2 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 26 Jandarma Genel Komutanlığı hava aracı gönderilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü´ne bağlı 2 mobil mutfak TIR'ı, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 2 mobil mutfak TIR'ı ve 1 mobil fırın bölgeye sevk edilmiştir" açıklaması yapıldı.