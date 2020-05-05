İçişleri Bakanlığının 7 ilin giriş ve çıkış kısıtlamasını kaldırması

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre Erzurum'un da aralarında bulunduğu 7 şehrin giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla kontrol noktalarından azami oranda araç geçişi yaşandı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı giriş ve çıkış noktalarında, polis ekipleri araçları tek tek kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Ekipler, araçlardaki kişilerin kimliklerini kontrol ederek ateşlerini ölçtü.